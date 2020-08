Αθλητικά

ΝΒΑ: κορυφαίος, αλλά και μοιραίος για τους Μπακς ο Αντετοκούνμπο

Μπορεί να τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους, αλλά ένα λάθος του στα τελευταία δευτερόλεπτα, υποχρέωσε σε ήττα τα «ελάφια».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μία φορά ο κορυφαίος των Μιλγουόκι Μπακς, όμως στάθηκε «μοιραίος» για την ομάδα του, που ηττήθηκε με 120-116 από τους Χιούστον Ρόκετς.

Ο Έλληνας άσος, τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους, 18 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Ο Αντετοκούνμπο έδωσε προβάδισμα στα «ελάφια» 24,3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης, αλλά στην συνέχεια, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ευστόχησε σε δύο βολές και ο περυσινός MVP έκανε λάθος πάσα, με αποτέλεσμα την νίκη των Ρόκετς.

Ο Ουέστμπρουκ με 31 πόντους, οκτώ ασίστ και έξι ριμπάουντ, ξεχώρισε από την ομάδα του Χιούστον, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 24 πόντους.