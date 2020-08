Κοινωνία

Πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στις Σέρρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χειριστής του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Πτώση μονοκινητήριου αεροπλάνου σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, στην Πρώτη Σερρών. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα, με πληροφορίες ο χειριστής του μονοκινητηρίου είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Το μονοκινητήριο έπεσε μέσα στην Πρώτη των Σερρών, αρχικά πάνω σε έναν πάτανο και στη συνέχεια στην πρόσοψη ενός σπιτιού, αλλά σαν από θαύμα δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός!

]