Κοινωνία

Συγκίνηση: Η Ασπασία έκανε το πρώτο της μπάνιο μετά από 7 χρόνια (βίντεο)

Συγκλονίζει η μητέρα της Ασπασίας Μπόγρη στην εκπομπή του ΑΝΤ1,"Καλοκαίρι Μαζί", η οποία μιλά για τον αγώνα ζωής που δίνει η μονάκριβη της. Το μήνυμα που στέλνει για τον κορονοϊό.