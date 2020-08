Οικονομία

Αυστηροί έλεγχοι για το παρεμπόριο

Σαρωτικοί έλεγχοι σε Αττική, Θεσσαλονίκη, αλλά και επαρχιακές πόλεις.

Ελέγχους για παρεμπόριο σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ροδόπη, Μεσσηνία και Χαλκιδική πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 231 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 28 παραβάσεις και επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 18.500 ευρώ, που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαιθρίου εμπορίου.

Τέλος κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 1.489 τεμάχια απομιμητικών/παραποιημένων και ειδών παραεμπορίου.