Υγεία - Περιβάλλον

Τεστ θα ανιχνεύουν τον κορονοϊό σε 90 λεπτά

Σε συναγερμό οι βρετανικές Αρχές για τον χειμώνα.

Εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ για την πανδημία του κορονοϊού που θα μπορούν να ανιχνεύσουν τον ιό μέσα σε 90 λεπτά θα διατεθούν στα βρετανικά νοσοκομεία, στους υγειονομικούς σταθμούς περίθαλψης, αλλά και στα εργαστήρια, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες διάγνωσης μέσα στους επόμενους μήνες.

Την είδηση όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων έκανε γνωστή ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

Τα συγκεκριμένα τεστ αυτά θα περιλαμβάνουν 5,8 εκατομμύρια τεστ με τη χρήση DNA και 450.000 τεστ με τη λήψη επιχρίσματος. Κανένα από τους τύπους των τεστ αυτών δε θα απαιτεί την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού υγείας.

«Το γεγονός ότι τα τεστ αυτά θα μπορούν να ανιχνεύουν τη γρίπη, όπως επίσης και την COVID-19 θα είναι σε μεγάλο βαθμό ωφέλιμο, καθώς οδεύουμε προς το χειμώνα, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ακολουθήσουν τις σωστές συμβουλές και να προστατέψουν τους εαυτούς τους, αλλά και άλλους» είπε ο αρμόδιος υπουργός.