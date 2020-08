Οικονομία

Επιδότηση δανείων: σε λειτουργία η e-πλατφόρμα για το πρόγραμμα “Γέφυρα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε βήμα – βήμα τη διαδικασία. Ποιους αφορά. Πρόβλεψη επιδότησης και για συνεπείς δανειολήπτες.

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα, η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Γέφυρα», το οποίο αφορά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην α΄ κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε κοινό τους δελτίο Τύπου, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρουν τα εξής:

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», οι δανειολήπτες που επλήγησαν από τον Covid-19 έχουν, από σήμερα 03.08.20 έως και τις 30.09.20, τη δυνατότητα να υποβάλουν ψηφιακά αίτηση κρατικής επιδότησης, τόσο για εξυπηρετούμενα όσο και για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με υποθήκη στην Α΄ κατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, μέσω της πλατφόρμας ofeiles.gov.gr, η οποία αναπτύχθηκε κατόπιν συνεργασίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί, επίσης, να γίνει με απλή διαδικασία και μέσω του gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Οι δικαιούχοι επιλέγουν την κατηγορία «Περιουσία και φορολογία», ακολούθως την υποκατηγορία «Διαχείριση οφειλών» και την υπηρεσία «Επιδότηση δανείων πληγέντων κορωνοϊού».

Για πιθανά ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν την κατηγορία «Βοήθεια» και στη συνέχεια την υποκατηγορία «Ερωτήματα».

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δανειοληπτών: φυσικά πρόσωπα-εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί από τον Covid-19, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους, φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί μείωση του μισθού τους και επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Για τις κατηγορίες αυτές, το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» παρέχει για 9 μήνες επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου με υποθήκη στην Α΄ κατοικία. Το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, έως τα 500 ευρώ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, και έως τα 300 ευρώ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που επιπλέον έχουν καταγγελθεί.

Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018 και επιβραβεύονται – για πρώτη φορά – οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία. Παράλληλα, καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, αποτρέπεται η κατάχρηση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές, περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το πλαίσιο της προηγούμενης Κυβέρνησης.