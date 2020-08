Life

Τζούλιαν Μουρ: ο ρόλος που...ξανασκέφτηκε

Η ταινία «The Kids Are All Righ» έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, στις κατηγορίες καλύτερη ηθοποιός, καλύτερος ηθοποιός, σκηνοθεσίας και καλύτερο πρωτότυπο σενάριο.

Η Τζούλιαν Μουρ αποκάλυψε ότι υπάρχει ένας ρόλος της από το παρελθόν τον οποίο τον έχει ξανασκεφτεί, καθώς αφορούσε τις σχέσεις LGBTQ+ ανθρώπων.

Πριν από δέκα χρόνια, η ηθοποιός πρωταγωνίστησε μαζί με την Ανέτ Μπένινγκ και τον Μαρκ Ράφαλο στην ταινία «The Kids Are All Right», η οποία εστιάζει σε ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων γυναικών που έχει δύο παιδιά μέσω ενός δότη σπέρματος. Ωστόσο όταν στη ζωή τους μπαίνει ο πατέρας των παιδιών βάζει τη σχέση της οικογένειας σε δοκιμασία και οδηγεί την Τζουλς, την οποία υποδύονταν η Μουρ, να συνάψει σχέση με τον Πολ (Μαρκ Ράφαλο)

Μιλώντας στο Variety για τη δέκατη επέτειο της ταινίας, η Μουρ παραδέχτηκε ότι τώρα μπορεί να καταλάβει γιατί πολλοί εκείνη την εποχή ασχολήθηκαν τόσο με τη σχέση που σύναψε η Τζουλς με τον Πολ.

«Μπορώ να δω γιατί οι άνθρωποι είχαν πρόβλημα με έναν λεσβιακό χαρακτήρα που έχει σχέση με τον δότη σπέρματος», εξήγησε. «Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι ο χαρακτήρας της Τζουλς ήταν πολύ ρευστός, σεξουαλικά, αλλά και ως προσωπικότητα. Ήταν μετέωρη ως γυναίκα, ως άτομο και ως επαγγελματίας».

Η Μουρ σημείωσε ακόμα ότι τότε η ταινία είχε δεχτεί κριτική και για το γεγονός ότι αυτή και Μπένινγκ ήταν ετεροφυλόφιλες και υποδύονταν δύο ομοφυλόφιλες γυναίκες. Δέκα χρόνια αργότερα και το Χόλιγουντ ακόμα συζητάει για τους ηθοποιούς που δεν είναι LGBTQ+ και παίζουν τέτοιους ρόλους, ενώ αρκετοί λευκοί ηθοποιοί έχουν αρνηθεί να υποδυθούν άτομα άλλου χρώματος.

«Το έχω σκεφτεί πολύ. Μάλιστα, σε αυτήν την ταινία παρουσιάζαμε μια διαφορετική οικογένεια, και όλοι οι πρωταγωνιστές ήταν ετεροφυλόφιλοι. Κοιτάζοντας στο παρελθόν λέω "Ωχ. Ουάου"», είπε η Μουρ. «Δεν ξέρω αν θα το κάναμε σήμερα, δεν ξέρω αν θα ήμασταν άνετοι. Πρέπει να δώσουμε πραγματική εκπροσώπηση στους ανθρώπους, αλλά είμαι ευγνώμων για όλες τις εμπειρίες που είχα ως ηθοποιός, επειδή η δουλειά μου είναι να μεταδώσω μια παγκόσμια εμπειρία στον κόσμο. Η ιδέα είναι ότι, λέμε πως είμαστε όλοι ίδιοι, δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Η ανθρωπότητά μας είναι κοινή».

