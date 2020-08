Πολιτική

Πέτσας: Υποχρεωτική η χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους πλοίων

Τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού φέρνουν νέα μέτρα. Τι αποφασίστηκε στην τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ανακοινώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Υποχρεωτική είναι από αύριο, Τρίτη, και μέχρι την 18η Αυγούστου η χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους πλοίων, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπο Στέλιος Πέτσας κατά την τακτική ενημέρωση πολιτικών συντακτών.

Η απόφαση πάρθηκε στην τηλεδιάσκεψη που είχε ο πρωθυπουεγός με τους Βασίλη Κικίλια, Νίκο Χαρδαλιά και Σωτήρη Τσιόδρα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να πραγματοποιούνται τρεις τηλεδιασκέψεις εβδομαδιαίως και πως όσοι εργάτες γης εξέρχονται από τη χώρα μας δεν θα έχουν δικαίωμα εισόδου μέχρι νεωτέρας.

«Ο εφησυχασμός οδήγησε σε αύξηση κρουσμάτων, κυρίως στα αστικά κέντρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε την εισαγωγική του τοποθέτηση τονίζοντας πως η χώρα μας έχει καλύτερη επιδημιολογική εικόνα από τις περισσότερες άλλες χώρες ενώ παράλληλα τόνισε πως το σύστημα υγείας δεν δέχεται προς ώρας σημαντική πίεση.

Όπως σημείωσε ο κ. Πέτσας, «πρώτον, η Ελλάδα έχει καλύτερη επιδημιολογική εικόνα από τις περισσότερες άλλες χώρες. Δεύτερον, η Ελλάδα κατάφερε να ελέγξει τα εισαγόμενα κρούσματα από τουρίστες με τα μέτρα που διαδοχικά πήρε στις πύλες εισόδου της χώρας. Εχθρός στη μάχη κατά της πανδημίας παραμένει ο εφησυχασμός στο εσωτερικό και τα φαινόμενα χαλάρωσης που τρέφουν τον κορονοϊό. Τέταρτον, ο εφησυχασμός οδήγησε σε αύξηση κρουσμάτων σε πολλές περιφέρειες της χώρας, αλλά κυρίως στα αστικά κέντρα. Πέμπτον, η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε σημαντική πίεση στο σύστημα υγείας».

Ενδεικτικά είπε πως «οι νοσηλευόμενοι στης ΜΕΘ ήταν 13 χθες 2 Αυγούστου έναντι 11 στις 2 Ιουλίου, 17 στις 2 Ιουνίου, 44 στις 2 Μαΐου και 81 στις 2 Απριλίου 2020».

Και ο κ. Πέτσας συνέχισε: «αντίστοιχα οι διασωληνωμένοι ήταν 12 χθες 2 Αυγούστου έναντι 8 στις 2 Ιουλίου, 11 στις 2 Ιουνίου, 37 στις 2 Μαΐου και 92 στις 2 Απριλίου».

Προχώρησε επίσης τονίζοντας: «Έκτον: η κύρια πηγή ανησυχίας για διασπορά στην κοινότητα είναι οι χερσαίες πύλες εισόδου από τις οποίες εισέρχονται Έλληνες έχοντας άδεια διαμονής και ομογενείς καθώς και ο συγχρωτισμός σε κοινωνικές εκδηλώσεις, στη διασκέδαση και στα μέσα μεταφοράς. Έναντι αυτής της κατάστασης η κυβέρνηση χτυπά το κουδούνι της αφύπνισης: καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών και να συμμορφώνονται με τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς.

Ταυτόχρονα παίρνει συνεχώς νέα μέτρα και αντίμετρα. Ήδη από την Παρασκευή κρίθηκε επιβεβλημένο μετά από συνεννόηση με την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Αφορούν: την υποχρεωτική χρήση μάσκας μέχρι το τέλος Αυγούστου σε όλους τους κλειστούς χώρους συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας ενώ εξαιρούνται οι χώροι εστίασης. Τ

Την αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων όπως τα γηροκομεία, σε δομές ευάλωτων ομάδων όπως οι άστεγοι και πρόσφυγες, και νοσοκομεία.

Τη θέσπιση ορίου εκατό ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων και κηδειών. με τήρηση όλων των υφιστάμενων υγειονομικών κανόνων. Την απαγόρευση από σήμερα έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου, ορθίων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα.

Την παράταση της απαγόρευσης, έως τις 31 Αυγούστου, των πανηγυριών και άλλων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, των μέτρων τήρησης αποστάσεων σε παραλίες, των μέτρων προστασίας σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία. των μέτρων προστασίας στα ΚΥΤ και των μέτρων τήρησης αποστάσεων. Και τέλος, την παράταση μέχρι τις 15 Αυγούστου της αναστολής αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, της υποχρέωσης για αρνητικό μοριακό τεστ (PCR) 72 ωρών για τους προερχόμενους αεροπορικώς από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζονται στα χερσαία σύνορα της χώρας».

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων

Ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Όμως, φροντίζουμε, τα μέτρα να συνοδεύονται με αντίμετρα. Για παράδειγμα, η απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα νυκτερινά κέντρα από τις 3 έως και τις 9 Αυγούστου 2020, συνοδεύτηκε με την επέκταση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις στους τομείς της εστίασης, του πολιτισμού και του αθλητισμού από 1 έως και 31 Αυγούστου 2020. Έτσι, την ώρα που εξαιτίας των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού, μειώνεται ο τζίρος των επιχειρήσεων, αναλαμβάνουμε τη στήριξη των εργαζομένων στους τομείς της οικονομίας που πλήττονται».

Και υπογράμμισε: «Γιατί νοιαζόμαστε για τον κόσμο της εργασίας. Και γιατί μπορούμε, έχοντας κάνει το προηγούμενο διάστημα συνετή χρήση του Ταμείου του Κράτους για να αντιμετωπίσουμε και τις σημερινές ανάγκες.

Από σήμερα, ξεκινά σε σταθερή βάση, 3 φορές την εβδομάδα, η τηλεδιάσκεψη για τον COVID-19 με τους επικεφαλής υγείας και πολιτικής προστασίας, υπό τον πρωθυπουργό.

Οι συσκέψεις αυτές θα γίνονται για να καταγράφονται οι εξελίξεις, να αξιολογούνται τα δεδομένα και να αναπροσαρμόζεται κατάλληλα η δράση μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στη σημερινή σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων από αύριο και μέχρι τις 18 Αυγούστου 2020. Η συμμόρφωση στο μέτρο αυτό είναι κρίσιμη, προκειμένου να μην ληφθούν δραστικότερα μέτρα περιορισμού της πληρότητας των πλοίων.

2. Παρατείνεται μέχρι και τις 15 Αυγούστου η απόφαση σύμφωνα με την οποία οι εργάτες γης που εξέρχονται από τη χώρα δεν έχουν δικαίωμα εισόδου μέχρι νεοτέρας.

Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους ειδικούς, θα κάνει ό,τι χρειαστεί, για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή. Όπως στην αρχή, έτσι και τώρα, όλοι μαζί, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Κράτος θα συνεργαστούμε για να περιορίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας με δίκαιο τρόπο. Και επειδή έχει σημασία να παρακολουθούμε συνεχώς τη συμμόρφωση προς τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2020, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Λιμενικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία, διενέργησαν ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν συνολικά 6610 σημεία ενδιαφέροντος, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 434 περιπτώσεις, επιβλήθηκαν 494 πρόστιμα, συνολικού ύψους 231.500 ευρώ και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 195 ημερών συνολικά».

Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε ο κ. Πέτσας:«Η αύξηση, ιδίως στα διοικητικά πρόστιμα αναστολής λειτουργίας, είναι πολύ μεγάλη έναντι προηγούμενων Σαββατοκύριακων. Και πιστοποιεί την χαλάρωση που όλοι βλέπουμε γύρω μας. Αλλά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε!».