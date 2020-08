Life

Τα “γυρίζει” τώρα η Έλεν ΝτεΤζένερις

Σύμφωνα με email που στάλθηκε στους εργαζομένους από τους παραγωγούς η παρουσιάστρια επιστρέφει στο τέλος του μήνα στην εργασία της.

Σύμφωνα με email που απέστειλαν οι παραγωγοί της παρουσιάστριας στους εργαζόμενους και το οποίο επικαλείται η New York Post η Έλεν ΝτεΤζένερις επιστρέφει εντός του μήνα στην εργασία της.

Τα ρεπορτάζ για το τέλος της καριέρας της, που δημοσιεύτηκαν ύστερα από καταγγελίες για «τοξικό», «σεξιστικό» και «ρατσιστικό» εργασιακό περιβάλλον στο «The Ellen DeGeneres Show», θεωρούνται από το περιβάλλον της παρουσιάστριας ως «υπερβολικά».

Παρά τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί η ΝτεΤζένερις δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει την παρουσίαση. Σκοπεύει μάλιστα να επιστρέψει στην εργασία της στις 24 Αυγούστου για τα γυρίσματα του «Ellen's Game of Games», αλλά και στο πλατό για το «Ellen Show» που θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εσωτερικό email που στάλθηκε στους εργαζομένους.

Εσωτερική πηγή από την εκπομπή τόνισε στην Post ότι η Έλεν «παλεύει για να προστατεύσει το σόου και ό,τι αντιπροσωπεύει. Είναι πολύ αναστατωμένη για το τι συνέβη και αποφάσισε να διορθώσει τα προβλήματα. Αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη. Αλλά δεν πρόκειται να παρατηθεί».