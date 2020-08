Πολιτισμός

Πέθανε ο Τζον Χιουμ

"Έφυγε" ο Τζον Χιουμ, ο αρχιτέκτονας της συμφιλίωσης στην Βόρεια Ιρλανδία, και βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Τζον Χιουμ, ο αρχιτέκτονας της συμφιλίωσης στην Βόρεια Ιρλανδία, μετριοπαθής καθολικός και βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Ο Τζον πέθανε τα ξημερώματα έπειτα από σύντομη ασθένεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογενείας του πρώην ηγέτη της καθολικής κοινότητας, που βραβεύθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1998, την χρονιά της υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής με τον προτεστάντη ηγέτη της του Ενωτικού Κόμματος του Ολστερ Ντέιβιντ Τριμπλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Σάιμον Κόβενι αποχαιρέτισε μέσω του Twitter τον «εξαιρετικό άνδρα, αρχιτέκτονα της ειρήνης, πολιτικό, ηγέτη, υπέρμαχο των ατομικών δικαιωμάτων».

Γεννημένος στο Λόντοντερι το 1937, ο Τζον Χιουμ προοριζόταν αρχικά για ιερέας, αλλά έπειτα από ένα πέρασμα από σεμινάριο, άλλαξε γνώμη και έκανε σπουδές Ιστορίας και γαλλικής γλώσσας.

Δίδαξε στο Λόντοντερι, πόλη επίκεντρο της ιρλανδικής σύγκρουσης, όπου και ξεκίνησε η ανάμειξή του στην πολιτική. Εξελέγη ως ανεξάρτητος βουλευτής στο κοινοβούλιο της Βόρειας Ιρλανδίας το 1969 και τον επόμενο χρόνο υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού και Εργατικού Κόμματος (SDLP).

Εξελέγη βουλευτής του βρετανικού κοινοβουλίου το 1983 και συνέβαλε τα επόμενα χρόνια στην προβολή του ζητήματος της Βόρειας Ιρλανδίας στην διεθνή σκηνή, προκαλώντας την ανάμειξη του Μπιλ Κλίντον.

Σε τοπικό επίπεδο, ο μετριοπαθής πολιτικός συνέβαλε στην έναρξη του διαλόγου ανάμεσα στο Σιν Φέιν, την πολιτική πτέρυγα του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού και του ηγέτη του Τζέρι Ανταμς, θέτοντας τις βάσεις της ειρήνης.

Η οικογένεια του Τζον Χιουμ διαβεβαίωσε ότι εξαιτίας των υγειονομικών συνθηκών, η κηδεία θα τελεστεί «υπό πολύ αυστηρούς κανόνες» ως προς τον αριθμό των παρευρισκομένων. Τελετή στην μνήμη του θα πραγματοποιηθεί αργότερα.