Τσίπρας: Τα έκαναν όλα λάθος και ξαναγυρίσαμε στο σημείο μηδέν

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Η απάντηση Πέτσα.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτηση του στο διαδίκτυο, επιτίθεται στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ο κ. Τσίπρας, κατηγορεί τους ιθύνοντες ότι «έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο. Και ακόμη και σήμερα συνεχίζουν την αλλοπρόσαλλη πολιτική», ενώ προσθέτει ότι «τα έκαναν όλα λάθος και ξαναγυρίσαμε στο σημείο μηδέν», για να καταλήξει, «ας σταματήσουν τουλάχιστον να μας κουνάνε και το δάχτυλο».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Πριν από σχεδόν τέσσερις μήνες, στις 23 Μαρτίου 2020, όταν είχαν ανακοινωθεί 71 νέα κρούσματα, η κυβέρνηση ανακοίνωνε μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας και μετακίνησης των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Έκτοτε η ζωή μας άλλαξε.

Όλοι μας ανταποκριθήκαμε σε μια δύσκολη συνθήκη και η χώρα προσωρινά τα κατάφερε. Περιορίσαμε όσο το δυνατόν την εξάπλωση του ιού και προστατεύσαμε τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και κυρίως, προστατεύσαμε το ΕΣΥ που άντεξε γιατί δεν επιβαρύνθηκε πέραν των ορίων του.

Αυτή τη συλλογική επιτυχία, η κυβέρνηση και ο κος Μητσοτάκης προσωπικά, επιχείρησαν με χυδαίο τρόπο να την κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά. «Ευτυχώς που είμαστε εμείς και σας σώσαμε», ήταν τα βασικό μήνυμα που εξέπεμπαν σε κάθε τους εμφάνιση.

Και αμέσως μετά, αντί να πατήσουν πάνω στη συλλογική επιτυχία και να σχεδιάσουν με ασφάλεια τα επόμενα βήματα, πορεύτηκαν με μόνη πυξίδα τη πολιτική σκοπιμότητα.

Με τις πανηγυρικές εμφανίσεις τους και τη βιασύνη του πρόσκαιρου πολιτικού οφέλους, έσπευσαν να δημιουργήσουν εικόνα επίπλαστης επιστροφής στην κανονικότητα. Εξέπεμπαν διαρκώς μηνύματα αντιφατικά, που ανέτρεψαν το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και συλλογικής αναγκαιότητας για τη διατήρηση των μέτρων προστασίας.

Ταυτόχρονα έκαναν ό,τι είναι δυνατόν για να μετατρέψουν την επιτυχία σε φιάσκο.

Είχαν τρεις μήνες να σχεδιάσουν το άνοιγμα του τουρισμού με ασφάλεια, σε μια χώρα που αν είχε, ειδικά φέτος, κάτι επιπλέον να παρουσιάσει, ήταν τα θετικά αποτελέσματα από τη μη εξάπλωση του ιού. Και αντί αυτό να το αξιοποιήσουν, διασφαλίζοντάς το με ειδικά πρωτόκολλα και όρους, άνοιξαν τα πάντα όπως να 'ναι. Χωρίς σχέδιο, χωρίς αποτελεσματικά μέτρα προφύλαξης.

Αντί να επιβάλουν για κάθε τουρίστα που έρχεται από όλες τις πύλες εισόδου, υποχρεωτικά αρνητικό τεστ 72 ωρών, όπως δηλαδή επέβαλαν μόνο στον Προμαχώνα, υιοθέτησαν τελικά διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα από πύλη εισόδου σε πύλη εισόδου.

Έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο.

Και ακόμη και σήμερα συνεχίζουν την αλλοπρόσαλλη πολιτική.

Ενώ προχθές ανακοινώθηκαν 110 κρούσματα, σχεδόν 40 περισσότερα από όσα είχαμε την ημέρα που ανακοινώθηκε το lockdown, η κυβέρνηση αυξάνει τη πληρότητα των πλοίων από 65% σε 80% και ανοίγει την κρουαζιέρα.

Ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες αναγκάζονται να συνωστίζονται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αποτέλεσμα της μείωσης των δρομολογίων, ενώ συγχρόνως απειλούνται και με πρόστιμα.

Μετά από όλα αυτά, το να εμφανίζεται με τη σκούρα μάσκα ο αρμόδιος Υφυπουργός, για να κάνει ανακοινώσεις στους τηλεοπτικούς δέκτες, υπογραμμίζοντας ξανά και ξανά την ατομική ευθύνη, είναι τουλάχιστον προκλητικό.

Η επικοινωνιακή προσπάθεια συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών είναι τουλάχιστον ανήθικη.

Αυτοί που κατασκεύασαν ένα τεχνητό κλίμα ευφορίας, αποσκοπώντας στην μικροπολιτική εκμετάλλευση.

Αυτοί που έπαιξαν με το φόβο των ανθρώπων και προσπάθησαν να τον εκμεταλλευτούν πολιτικά.

Αυτοί που σπατάλησαν κατά το δοκούν 20 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο ταμείο, σε ΜΜΕ της αρεσκείας τους, για μια άχρηστη επικοινωνιακή εκστρατεία για το μήνυμα «Μένουμε Σπίτι», ενώ το θέμα ήταν πρώτη παγκόσμια είδηση και η παραμονή στο σπίτι υποχρεωτική, το ελάχιστο που έχουν να κάνουν σήμερα είναι να σταματήσουν αμέσως το παιχνίδι καταλογισμού ευθυνών στους πολίτες και τους επαγγελματίες.

Τα έκαναν όλα λάθος και ξαναγυρίσαμε στο σημείο μηδέν.

Ας σταματήσουν τουλάχιστον να μας κουνάνε και το δάχτυλο.

Πέτσας: Ας καταλάβει επιτέλους ο κ. Τσίπρας, ότι η ατομική ευθύνη αφορά και τους επικεφαλής των κομμάτων

«Ο κ. Τσίπρας παραμένει ανεύθυνα ίδιος. Άγνοια, διαστρέβλωση, θράσος και καιροσκοπισμός χαρακτηρίζουν την ανάρτησή του» τονίζει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, αναφερόμενος στην ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σημειώνει ότι «ενώ αναγκάζεται να παραδεχθεί την «συλλογική επιτυχία», διαστρεβλώνει μικρόψυχα την πραγματικότητα και σπεκουλάρει πάνω στην ανασφάλεια που δημιουργεί η πρωτοφανής υγειονομική κρίση».

«Όσο και να προσπαθεί, όμως, να τσαλακώσει τη θετική εικόνα της Ελλάδας, αυτή παραμένει πολύ καλύτερη διεθνώς, ακόμη και τώρα που υπάρχει ξανά, παγκοσμίως, έξαρση του κορονοϊού. Το θερινό του δηλητήριο πέφτει στο κενό. Γιατί οι πολίτες έχουν δώσει την απάντηση στο ερώτημα «τι θα γινόταν αν…»» προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και καταλήγει λέγοντας «ας καταλάβει επιτέλους ο κ. Τσίπρας, ότι η ατομική ευθύνη αφορά και τους επικεφαλής των κομμάτων».