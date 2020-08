Life

Σόνια Άματ: η “καυτή” γυμνάστρια… ξαναχτύπησε στο κέντρο της Αθήνας! (βίντεο)

Η Ισπανίδα κατάφερε να αφήσει με το στόμα ανοιχτό, τους followers της, αλλά και όσους τη συνάντησαν στη χώρα μας.

Είναι διάσημη γυμνάστρια, αλλά και τραγουδίστρια. Ήρθε από την Ισπανία για διακοπές στη χώρα μας κι άφησε με το στόμα ανοιχτό όσους τη συνάντησαν στο Μετρό, την Πλάκα και την Σαντορίνη.

Επιχείρησε και πάλι την αγαπημένη της συνήθεια, να κατεβάζει δηλαδή τα ρούχα της και να μένει με το εσώρουχο, σε δημόσιους χώρους.

Το έκανε και στην Ελλάδα κι ανέβασε τα «καυτά στιγμιότυπα» στο Instagram, προς τέρψη των 2,6 εκατομμύρια followers της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Calvo’s Queen en Grecia ???????? ???? Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sonia Amat (@soniaamats) στις 10 Ιούλ, 2020 στις 9:22 πμ PDT