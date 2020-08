Πολιτισμός

“Ταξίδι στον χρόνο” σε έξι μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς



Μια σειρά από έξι ψηφιακά gif στα πιο εντυπωσιακά μνημεία του κόσμου που κινδυνεύουν.

Μια σειρά από έξι gif στα οποία αποκατέστησε σε άψογη κατάσταση εντυπωσιακές δομές που δημιούργησε ο άνθρωπος σε διάφορα σημεία του κόσμου παρουσίασε το NeoMam. Αν και τα έξι τοπόσημα του παγκόσμιου πολιτισμού έχουν σήμερα υποστεί μεγάλες φθορές -και έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της ανθρώπινης κληρονομιάς που κινδυνεύει, της Ουνέσκο- τα gif, ψηφιακά, αποκαθιστούν τα μνημεία δείχνοντας το πώς θα φαίνονταν αν δεν είχε περάσει από πάνω τους ο χρόνος - και ο άνθρωπος.

Σε αυτή τη σειρά περιλαμβάνεται ο ναός στην Παλμύρα (σημερινή Συρία), τα ερείπια της Χάτρα (σημερινό Ιράκ), τα νησάκια τα οποία σχηματίζουν το Ναν Μόντολ (Μικρονησία), η Μεγάλη Λέπτιδα ή Leptis Magna (σημερινή Λιβύη), ο «Βράχος» (Ιερουσαλήμ) και το Φρούριο Σαν Λορένσο (Παναμάς). Η Ουνέσκο χαρακτήρισε αυτά τα τοπόσημα «επίφοβα να καταστραφούν» λόγω φυσικών και ανθρωπογενών απειλών, όπως σεισμοί, ένοπλες συγκρούσεις και αστικοποίηση. Το πρότζεκτ υλοποιήθηκε από το NeoMam, σε συνεργασία με το BudgetDirect και την αρχιτέκτονα Γελένα Πόποβιτς (Jelena Popovic).

Δεν είναι η πρώτη φορά που το NeoMam δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα. Την άνοιξη του 2018 είχε παρουσιάσει -στο πλαίσιο προγράμματος για την Expedia και σε συνεργασία με τη Μάγια Βρόνσκα (Maja Wronska) και το σύζυγό της, τον Πζέμεκ Σομπιέσκι (Przemek Sobiecki)- «αναστηλώσεις» με αρχιτεκτονικά gif μνημείων όπως ο Παρθενώνας, η Πυραμίδα του Ηλίου στο Μεξικό, ο ναός Largo Argentina στη Ρώμη, η πυραμίδα Nohoch Mul στο Μεξικό, ο ναός στο Λούξορ (Αίγυπτος), ο ναός του Ολυμπίου Διός στον Ακράγαντα της Σικελίας και τμήμα του Τείχους του Αδριανού στη βόρεια Αγγλία.