Πολιτική

ΚΚΕ: η αύξηση των κρουσμάτων είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής ανευθυνότητας

Για παλινωδίες και αντιφάσεις στα μέτρα προστασίας κάνει λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του.

«Η αύξηση των κρουσμάτων και η όποια χαλαρότητα είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της κυβερνητικής ανευθυνότητας, των παλινωδιών κι αντιφάσεων», υποστηρίζει, σε σχόλιό του, το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ αναφορικά με τα κυβερνητικά μέτρα για τον κορονοϊό.

«Την ώρα που η κυβέρνηση πετσοκόβει τα μέτρα προστασίας στα πλοία, αυξάνοντας την πληρότητα για χάρη των εφοπλιστών, την ώρα που οι επιβάτες συνωστίζονται στα μέσα μεταφοράς εξαιτίας των αραιών δρομολογίων και της έλλειψης προσωπικού, την ώρα που οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και οι επισκέπτες είναι σε πολλές περιπτώσεις απροστάτευτοι, πετάει ξανά το μπαλάκι στην "ατομική ευθύνη" του λαού», σημειώνει το ΚΚΕ και προσθέτει.

«Η αύξηση, όμως, των κρουσμάτων και η όποια χαλαρότητα είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της κυβερνητικής ανευθυνότητας, των παλινωδιών κι αντιφάσεων στα μέτρα προστασίας και κυρίως της υποταγής της δημόσιας υγείας στην κερδοφορία των μεγαλοεπιχειρηματιών, ιδιαίτερα στον τουριστικό και μεταφορικό τομέα».