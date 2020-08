Οικονομία

“Τουρισμός για όλους”: 10+1 απαντήσεις για τυχόν απορίες

Το Υπουργείο Τουρισμού έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά ερωταπαντήσεων, προκειμένου να λύσει τυχόν απορίες που προκύπτουν από την υλοποίησή του προγράμματος.

Δέκα συν μία απαντήσεις για το Πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού, «Τουρισμός Για Όλους» παραθέτει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να λύσει τυχόν απορίες που προκύπτουν από την υλοποίησή του.

Τι θα γίνει με όσους έμειναν εκτός της τελικής λίστας των δικαιούχων;

Όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελική λίστα των δικαιούχων που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, θα συμπεριληφθούν στο προσεχές διάστημα σε ένα δεύτερο πρόγραμμα που αφορά ταξιδιωτικά γραφεία. Με αυτόν τον τρόπο κανείς από όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή και τηρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, δε θα μείνει εκτός προγράμματος.

Πώς μπορώ να επιλέξω κατάλυμα;

Στην πλατφόρμα tourism4all.gov.gr μπορείτε να επιλέξετε κατάλυμα ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Στο tourism4all.gov.gr είναι αναρτημένο το Οριστικό Μητρώο Παρόχων, όπου βρίσκονται καταχωρισμένα όλα τα διαθέσιμα καταλύματα. Με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα tourism4all.gov.gr έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κράτηση, αναφέροντας ότι είστε δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός Για Όλους» και κάτοχοι e-voucher.

Πώς μπορώ να μάθω αν είμαι δικαιούχος του e-voucher;

Μέσω της πλατφόρμας tourism4all.gov.gr έχετε πρόσβαση στον Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο TAXISnet, βρίσκετε το δικό σας e-voucher, το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε.

Μέχρι πότε μπορώ να εξαργυρώσω το e-voucher;

Το e-voucher ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Αυτό σημαίνει ότι ως τις 30/12/2020 θα πρέπει να έχει γίνει η τελευταία διανυκτέρευση.

Τι γίνεται εάν δεν χρησιμοποιήσω το e-voucher;

Το e-voucher χάνεται αν δεν το εξαργυρώσετε ως την τελευταία ημέρα της προβλεπόμενης διάρκειας (με την τελευταία διανυκτέρευση ως τις 30/12/2020).

Μπορώ να αλλάξω την ημερομηνία που έχω δηλώσει;

Η αλλαγή ημερομηνίας μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο του καταλύματος. Το υπουργείο Τουρισμού δεν εμπλέκεται στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Εάν μου ζητηθεί προκαταβολή, μπορώ να χρησιμοποιήσω το e-voucher;

Όχι. Τυχόν προκαταβολή η οποία μπορεί να ζητηθεί, αφαιρείται από το ποσό συμμετοχής του δικαιούχου κατά την αναχώρηση.

Για πόσες διανυκτερεύσεις με καλύπτει το πρόγραμμα;

Προϋπόθεση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» αποτελεί η διαμονή διάρκειας 4 διανυκτερεύσεων.

Ποια είναι η τιμή που επιδοτεί το πρόγραμμα;

Η τιμή συνεργασίας επιδοτείται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 50% (ή 60% ως ορίζεται), με ανώτατο ποσό τα 30 ευρώ κατ' άτομο/ανά διανυκτέρευση. Ο δικαιούχος συμμετέχει πληρώνοντας το υπόλοιπο.

Τι γίνεται αν αποχωρήσω νωρίτερα από τις 4 διανυκτερεύσεις;

Σε αυτήν την περίπτωση το e-voucher ακυρώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση. Το σύνολο του κόστους της διαμονής βαρύνει τον δικαιούχο.

Μπορώ να παρατείνω την διαμονή μου στο κατάλυμα πέρα από τις 4 διανυκτερεύσεις;

Πέραν των 4 διανυκτερεύσεων τις οποίες καλύπτει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», η συμφωνία για το ενοίκιο του καταλύματος γίνεται ανάμεσα στον πάροχο και τον δικαιούχο. Το υπουργείο Τουρισμού δεν εμπλέκεται σε αυτή τη συμφωνία.