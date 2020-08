Πολιτική

Καραμανλής για ΜΜΜ: έγινε λάθος υπολογισμός στις άδειες του προσωπικού

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, παραδέχτηκε ότι δεν εκτιμήθηκε σωστά πόσοι πολίτες έμειναν στην Αθήνα λόγω κορονοϊού.

Για τα έκτακτα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού στα ΜΜΜ και τα παράπονα των πολιτών που οδήγησαν σε αυτά τα μέτρα μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, κάνοντας την παραδοχή πως υπήρξαν λάθος υπολογισμοί στις άδειες του προσωπικού των μέσων καθώς δεν εκτιμήθηκε σωστά πόσοι πολίτες έμειναν στην Αθήνα λόγω κορονοϊού.

«Έγινε λάθος υπολογισμός στο θέμα των αδειών του προσωπικού. Αυτό το είδαμε πολύ γρήγορα. Ακούσαμε τα παράπονα των πολιτών και αμέσως από την Παρασκευή προχωρήσαμε σε ανάκληση αδειών και μέσα σε δύο ημέρες έγινε η αναπροσαρμογή και σήμερα η εικόνα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν έχει σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα», υποστήριξε.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι οι άδειες ήταν πολύ λιγότερες από πέρυσι, λόγω της πναδημίας υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ειδικά το προσωπικό πεδίου, καθ’ όλη τη διάρκεια του lock down δεν πήραν ούτε μία ημέρα άδεια.

Ο υπουργός επισήμανε επίσης ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των οδηγών σε συρμούς και λεωφορεία, και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών για να γίνουν προσλήψεις οδηγών εκεί που χρειάζεται και αφού γίνει μία σοβαρή αναδιάρθρωση των εταιρειών, διότι όπως σημείωσε δεν μπορούν να γίνονται προσλήψεις χωρίς μέτρο.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι επισκέφθηκε σήμερα το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας του Μετρό και είδε μία βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα μετά την ανάκληση αδειών και την αναπροσαρμογή δρομολογίων.

«Βέβαια δεν πρέπει να περιμένουμε πως θα κυκλοφορούμε με άδεια λεωφορεία ή συρμούς», πρόσθεσε, για να επισημάνει στη συνέχεια πως στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό έχει γίνει ειδικός προγραμματισμός, ώστε στις ώρες αιχμής οι χρονοαποστάσεις να μην ξεπερνούν τα έξι με επτά λεπτά, ενώ στη Γραμμή 1 οι χρονοαποστάσεις δεν ξεπερνούν τα οκτώ λεπτά. Σημείωσε ότι αυτές οι χρονοαποστάσεις παρακολουθούνται σε καθημερινό επίπεδο και όπου χρειαστεί θα γίνονται αλλαγές δρομολογίων και θα μπαίνουν εμβόλιμοι συρμοί.

Ο κ. Καραμανλής υποστήριξε επίσης ότι στους δρόμους της πρωτεύουσας βρίσκονται αυτή τη στιγμή 810 λεωφορεία, πολύ περισσότερα από ό,τι πέρυσι τέτοια εποχή. Τόνισε όμως ότι ο στόλος είναι παλιός και κουρασμένος, καθώς η χώρα έχει να προμηθευτεί νέα λεωφορεία από το 2009.

«Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν απασχολεί τους πολίτες, ούτε θέλω να πω τι παραλάβαμε. Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να δουν πολύ σύντομα νέα λεωφορεία και στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη αυτό έχει ήδη γίνει με την παραχώρηση συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ και με το θεσμό του leasing, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα το δούμε και στην Αθήνα και θα επιταχύνουμε και τις διαδικασίες για τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό για νέα λεωφορεία, μεταξύ των οποίων και ηλεκτρικά», πρόσθεσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ενώ ανέφερε επίσης ότι γίνεται διαρκώς αναπροσαρμογή των δρομολογίων των αστικών λεωφορείων, καθώς για παράδειγμα το Σαββατοκύριακο λόγω υψηλών θερμοκρασιών στην Αθήνα πύκνωσαν τα δρομολόγια προς την παραλία.