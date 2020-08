Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη ένα κρούσμα σε γάμο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε ήδη η ιχνηλάτηση των επαφών της ασθενούς, η οποία προσήλθε για τεστ την επόμενη μέρα της γαμήλιας τελετής.

Συναγερμός στην Αλεξανδρούπολη, από θετικό κρούσμα που επιβεβαιώθηκε χθες το απόγευμα σε κοπέλα, η οποία το Σάββατο βρέθηκε σε γάμο φιλικού της ζευγαριού στην πόλη.

Σύμφωνα με το evros-news, η κοπέλα κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη αλλά μένει σε άλλη περιοχή της χώρας και ήρθε για να παραστεί στον γάμο των φίλων της. Μετά το μυστήριο που πραγματοποιήθηκε σε εκκλησία της πόλης, τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος, δεν αισθανόταν τόσο καλά και πήγε στο σπίτι της.

Την Κυριακή πήγε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και έδωσε δείγμα για το τεστ Covid-19 και τα αποτελέσματα το απόγευμα βγήκαν θετικά. Ενημέρωσε κάποιους φίλους της και τόσο χθες βράδυ όσο και σήμερα το πρωί, πάνω από 20 άτομα πήγαν επίσης στο Νοσοκομείο για να δώσουν δείγματα.

Παράλληλα ξεκίνησε η ιχνηλάτηση όσων ήρθε σε επαφή, ενώ λόγω της αδιαθεσίας της δεν πήγε στο γαμήλιο γλέντι που ακολούθησε το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης το οποίο βρίσκεται έξω από την πόλη. Όμως, όπως είναι φυσικό αρκετοί απ’ όσους βρέθηκαν στην εκκλησία και στο γλέντι, ανησύχησαν και πήγαν να υποβληθούν στο τεστ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με εντολή του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμου έγινε απολύμανση της εκκλησίας, ενώ και οι υπεύθυνοι του συγκεκριμένου ξενοδοχείου όπου έγινε το γαμήλιο γλέντι (σε εξωτερικό χώρο φυσικά), προχώρησαν και αυτοί σε απολύμανση των χώρων του.