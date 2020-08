Κοινωνία

Απόδραση κρατουμένου από την Ευελπίδων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξέφυγε της προσοχής των αστυνομικών.

Σαν… κύριος έφυγε από την Ευελπίδων ένας αλλοδαπός κρατούμενος, γεωργιανής καταγωγής.

Ο κρατούμενος, που κατηγορείται για απόπειρα κλοπής, είχε μεταφερθεί στα δικαστήρια, από το Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας, προκειμένου να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα.

Ο Γεωργιανός φέρεται να... "κρύφτηκε" μέσα στον κόσμο, ξέφυγε της προσοχής των αστυνομικών και κατάφερε να αποδράσει. Η απόδραση έγινε αντιληπτόή περίπου στις 3.30 το απόγευμα.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει "ανθρωποκυνηγητό" για τον εντοπισμό του.