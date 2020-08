Πολιτική

Δένδιας: Διάλογος δεν μπορεί να διεξαχθεί υπό το καθεστώς απειλών

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Άρμιν Λάσετ για την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Τουρκία.

Ξεκάθαρο μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για διάλογο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά διάλογος δεν μπορεί να διεξαχθεί υπό το καθεστώς απειλών, απηύθυνε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του μετά τη συνάντησή του, στην Αθήνα, με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 'Αρμιν Λάσετ (Armin Laschet).

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι ενημέρωσε τον 'Αρμιν Λάσετ για την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και κατέστησε σαφές πως, ως διάλογο η Ελλάδα δεν εννοεί τον διάλογο επί παντός επιστητού. Ειδικότερα, διαμήνυσε πως η Ελλάδα έχει μία διαφορά με την Τουρκία, τη χάραξη της υφαλοκρηπίδας και των υπέρ αυτής θαλασσίων ζωνών.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών και ο πρωθυπουργός του κρατιδίου ανέλυσαν εκτενώς τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση την κατάσταση στη Λιβύη και το μεταναστευτικό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον κ. Λάσετ για τον ρόλο που η Ελλάδα θεωρεί ότι η Γερμανία μπορεί να παίξει στην περιοχή μας και για το πώς μπορούν να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

Εν συνεχεία, οι κκ Δένδιας και Λάσετ είχαν ενδελεχή συζήτηση σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, εν μέσω και της τουριστικής περιόδου.

Επιπλέον, συζήτησαν για τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου κορυφής της ΕΕ και τη δημιουργία του Ταμείου Ανάπτυξης. Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, κατέληξαν ότι συνιστά επιβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενωμένη και αλληλέγγυα, μπορεί να γράψει μια ακόμη σελίδα στην ιστορία της.

Περαιτέρω εξέτασαν τρόπους για την ενίσχυση των ήδη «θερμών σχέσεων» Ελλάδας-Γερμανίας, όπως επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών.

Άρμιν Λάσετ: Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ελλάδα μόνη της

Από τη μεριά του, ο πρωθυπουργός του ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 'Αρμιν Λάσετ (Armin Laschet), έστειλε το μήνυμα πως «δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μόνη της, διότι είναι ευρωπαϊκής φύσεως». Διευκρίνισε ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το μεταναστευτικό.

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο πρωθυπουργός είπε πως σε πολλά σημεία υπάρχουν διαφορές με την Ελλάδα, και προέταξε πως προς το κοινό συμφέρον όλων είναι σημαντικό να αποκλιμακωθεί αυτή η ένταση.

Περαιτέρω, ο κ. Λάσετ παρατήρησε ότι στη Μεσόγειο υπάρχουν πολλές εστίες διενέξεων που δεν γίνονται αντιληπτές σε συζητήσεις που γίνονται σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο, σημειώνοντας πως όλα αυτά εμπλέκονται μεταξύ τους.

Στην αρχή της δήλωσής του, ο 'Αρμιν Λάσετ χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική και σημείωσε ότι υπήρξε ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Υπό το πρίσμα αυτό, ο πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδίου είπε πως αντιλήφθηκε πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στο προσφυγικό, επισημαίνοντας πως όταν συζητείται η πολιτική για τους πρόσφυγες, είναι αυτονόητο ότι χρειάζονται και οι όμορες χώρες, κάνοντας ειδική αναφορά στη Λιβύη. Με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, η Λιβύη μπορεί να επιστρέψει σε μια καλύτερη κατάσταση και σιγά-σιγά θα μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος, ανέφερε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας υπογράμμισε τη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης για την ΕΕ. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο μία χώρα της φιλοσοφίας, αλλά είναι και μια χώρα που προσπαθεί με τις δικές της δυνάμεις να κυνηγήσει τη διαδικασία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, σημείωσε περαιώνοντας τη δήλωσή του.