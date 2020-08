Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές παρουσιάζεται έξαρση κρουσμάτων. Πόσα κρούσματα εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, απο τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν 77 νέα κρούσματα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, οκτώ κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, ενώ δύο είναι εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως.

Επίσης εντοπίστηκαν:





28 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

9 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Έβρου, *όλα μέρος της συρροής που αφορά στο γάμο της Αλεξανδρούπολης*.

2 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας.

1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας.

1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

7 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, από τα οποία *δύο (2) συνδεόμενα με τον γάμο της Θεσσαλονίκης*.

4 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας.

5 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας.

3 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας.

2 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων.

1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Λέσβου.

1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας.

1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας, *το οποίο συνδέεται με τον γάμο στη Θεσσαλονίκη*.

2 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Χανίων.