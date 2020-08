Κόσμος

Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά: Στρατιώτης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Σε καραντίνα τέθηκαν όσοι στρατιώτες βρίσκονταν εντός του φυλακίου. Πως εντοπίστηκε το κρούσμα.

Θετικός στον κορονοϊό εντοπίστηκε στρατιώτης της Εθνικής Φρουράς, που υπηρετεί σε φυλάκιο στη Λευκωσία.

Το αποτέλεσμα επήλθε μετά από προεγχειρητικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο στρατιώτης, από τον οποίον, μεταξύ άλλων, απαιτήθηκε και διενέργεια τεστ για κορονοϊό.

Όσοι στρατιώτες βρίσκονταν εντός του φυλακίου τέθηκαν σε καραντίνα, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν εξοδούχοι, παρέμειναν στα σπίτια τους και τέθηκαν σε περιορισμό.

Σε όλους τους στρατιώτες του φυλακίου, αλλά και τις επαφές του θετικού κρούσματος, διενεργήθηκαν τεστ για κορονοϊό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι χώροι του εν λόγω φυλακίου έχουν απολυμανθεί.