Οικονομία

Κορονοϊός - Τράπεζες: Ποιες συναλλαγές απαγορεύονται στα γκισέ

Τι ισχύει από αύριο, Τρίτη, προς περιορισμό της διασποράς του Covid-19.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα από την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020, μετά την απόφαση Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020 για «εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορoνοϊού COVID-19».

Ειδικότερα η ανακοίνωση της ΕΕΤ αναφέρει:

«Η ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων Covid 19 τον Ιούλιο του 2020 οδήγησε στην νομοθετική καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας από εργαζόμενους και καταναλωτές, καθώς επίσης και στη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων. Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, στην προσπάθειά τους να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή των νέων μέτρων (βλ. Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020), με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας εργαζομένων στα τραπεζικά καταστήματα και των συναλλασσομένων με αυτά, γνωστοποιεί ότι από την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 και μέχρις ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιούνται στα τραπεζικά καταστήματα με φυσική παρουσία οι ακόλουθες συναλλαγές:

Αναλήψεις μετρητών έως 400 ευρώ. Η ανάληψη μέχρι του ποσού αυτού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.

Καταθέσεις μετρητών έως 1.000 ευρώ. Οι καταθέσεις μέχρι του ποσού αυτού θα πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (Δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κλπ) εξοφλούνται μέσω internet/mobilebanking ή στα ΑΤΜ. Δεν θα δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών των συναλλαγών με χρήση μετρητών στο ταμείο.

Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων) πραγματοποιείται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ. Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα πραγματοποιούνται στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αξιοποιήστε τη χρεωστική κάρτα της τράπεζάς σας και τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας συνεργασίας σας.

Παρακαλείστε ακόμη, να περιορίσετε τις επισκέψεις σας στα τραπεζικά καταστήματα. Εάν παρόλα αυτά καθίσταται αναγκαία η προσέλευσή σας σε τραπεζικό κατάστημα παρακαλείστε α) να διαθέτετε προστατευτική μάσκα β) να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας».