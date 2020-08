Κοινωνία

Έκρυβε σε βαλίτσα μεγάλη ποσότητα με ναρκωτικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βαλίτσα ανήκε σε μέλος εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε στην Μύκονο. Που την εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Bαλίτσα, που περιείχε τέσσερα κιλά και διακόσια είκοσι τρία γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης και ανήκε σε 38χρονο αλλοδαπό, μέλος εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε στις 30/07/2020 στη Μύκονο, εντοπίστηκε σε αποθήκη ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή του «Αγίου Ιωάννη» Μυκόνου.

Η βαλίτσα περιείχε τέσσερις αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με την ανωτέρω περιγραφείσα ποσότητα.

Σημειώνεται ότι στις 30/07 αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή Λιμενικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου, είχαν συλλάβει πέντε άτομα 38, 37, 29 και 37 ετών, για εμπορία κοκαΐνης.

Είχε προηγηθεί έρευνα σε χώρο στάθμευσης μεταφορικής εταιρείας, σε ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 38χρονος, όπου είχαν βρεθεί και κατασχεθεί τρία δέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους (733) γραμμαρίων, που ήταν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό οπίσθιο μέρος και εντός μονωτικού υλικού ηλεκτρικής κουζίνας.

Στη συνέχεια και μετά από οργανωμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Μυκόνου επετεύχθη ο εντοπισμός και η σύλληψη του 40χρονου, καθώς και των υπολοίπων μελών του κυκλώματος.