Οικονομία

Θεοχάρης: Κανένας δικαιούχος εκτός του προγράμματος “Τουρισμός για όλους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονος προβληματισμός του υπουργού Τουρισμού για την απόφαση των κυπριακών Αρχών σχετικά με τους Έλληνες ταξιδιώτες.

Τις θέσεις του υπουργείου Τουρισμού και της κυβέρνησης για ορισμένα ιδιαιτέρως σημαντικά ζητήματα της τρέχουσας περιόδου ανέπτυξε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Σχετικά με την αύξηση της πληρότητας επιβατών στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ο κ. Θεοχάρης εξήγησε ότι «η κατάσταση που επικρατεί σε συνάρτηση με την πληρότητα εξετάζεται κάθε 15 ημέρες από την Υγειονομική Επιτροπή του υπουργείου. Αυτή, άλλωστε, έδωσε το "πράσινο φως" προκειμένου η πληρότητα στα πλοία να αυξηθεί σε 80%».

Σε ό,τι αφορά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από το άνοιγμα του Τουρισμού, ο υπουργός διατύπωσε την εκτίμηση ότι «κάθε εβδομάδα είναι καλύτερη από την προηγούμενη και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Δικαιώνονται όσοι πήραν την απόφαση να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Το ποσοστό των ξενοδοχείων τα οποία λειτουργούν, σήμερα βρίσκεται λίγο κάτω από το 80%. Αυτό είναι πολύ θετικό. Δηλώνει πως οι ξενοδόχοι είναι παρόντες, πήραν το ρίσκο να ανοίξουν και να στηρίξουν την εθνική οικονομία».

Ο Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι «είναι μια δύσκολη περίοδος. Υπάρχουν αρκετές διακυμάνσεις, οι οποίες μας υποχρεώνουν να παρακολουθούμε αναγνωριστικά τα δεδομένα. Όσον αφορά την πληρότητα, ο Ιούλιος ήταν ιδιαίτερος μήνας και με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανά περιοχή. Οι μεγάλοι προορισμοί κινούνται γύρω στο 20% με 25%. Στα μεγάλα νησιά και στις ηπειρωτικές περιοχές τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Αν σε υγειονομικό επίπεδο κυλήσουν όλα ομαλά, η εικόνα θα βελτιωθεί πολύ περισσότερο».

Ο υπουργός Τουρισμού εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την απόφαση των κυπριακών αρχών σχετικά με τους Έλληνες ταξιδιώτες. Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι «προσωπικά δεν κατανοώ την απόφαση της Κύπρου να κατατάξει την Ελλάδα στην ταξιδιωτική κατηγορία Β'. Δεν ξέρω σε τι είδους κριτήρια στηρίχθηκε αυτή η απόφαση. Ελπίζω να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των επιδημιολόγων των δύο χωρών και να αποδειχθεί πόσο υγειονομικά ασφαλής είναι η χώρα μας».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε εκτενώς στην επιτυχία του προγράμματος του υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους». Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι «είχαμε μια πολύ επιτυχημένη πορεία στο πρόγραμμα "Τουρισμός Για Όλους". Την περασμένη εβδομάδα, με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αυξήσαμε το διατιθέμενο ποσό για το πρόγραμμα από τα 30 στα 100 εκατ. ευρώ. Κι αυτό διότι η ζήτηση για το πρόγραμμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με 2.000 καταλύματα να συμμετέχουν και τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 740.000, ενώ το πρόγραμμα αρχικά είχε σχεδιαστεί για 250.000.

Ήδη, με τη λίστα των δικαιούχων που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα εξυπηρετούνται 635.000 πολίτες».

Παρέχοντας περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», ο υπουργός Τουρισμού διευκρίνισε ότι «σχεδιάζουμε για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα και για ταξιδιωτικά γραφεία, ώστε να υπάρχουν ακόμα πιο ολοκληρωμένα πακέτα με εκδρομές κλπ. Οπότε, μέσα στις επόμενες ημέρες και οι υπόλοιποι δικαιούχοι οι οποίοι δεν κληρώθηκαν σε πρώτη φάση, θα ενταχθούν σε αυτό το δεύτερο πρόγραμμα. Με αυτό τον τρόπο κανείς από όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή -και πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια- δεν θα μείνει εκτός του προγράμματος. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία και ευχαριστώ προσωπικά και τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών, οι οποίοι μας έδωσαν τη δυνατότητα να καλύψουμε όλους τους δικαιούχους».