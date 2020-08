Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Να γίνει η μάσκα σύμβολο αλληλεγγύης

Δυσοίωνη πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για θεραπεία - πανάκεια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι, παρά τις ισχυρές ελπίδες για εμβόλιο, είναι πιθανόν να μην υπάρξει ποτέ πανάκεια για την COVID-19» και ότι ο δρόμος προς την κανονικότητα θα είναι μακρύς.

Περισσότερα από 18,14 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο έχει καταγραφεί ότι έχουν προβληθεί από τον ιό και 688.080 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους και ο επικεφαλής Εκτάκτων Καταστάσεων Μάικ Ράιαν καλούν όλες τις χώρες να ενισχύσουν τα υγειονομικά μέτρα, όπως η χρήση της μάσκας, η κοινωνική αποστασιοποίηση, το πλύσιμο των χεριών και η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων.

«Το μήνυμα προς τους ανθρώπους και τις κυβερνήσεις είναι σαφές: "κάντε τα πάντα" », δήλωσε ο Τέντρος κατά την διάρκεια on line συνέντευξης Τύπου στην έδρα του οργανισμού στην Γενεύη προσθέτοντας ότι η χρήση μάσκας πρέπει να γίνει σύμβολο αλληλεγγύης σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Κάποια εμβόλια βρίσκονται αυτήν την στιγμή στην φάση 3 των κλινικών δοκιμών και όλοι ελπίζουμε ότι θα έχουμε ορισμένα αποτελεσματικά εμβόλια που θα βοηθήσουν στην προστασία των ανθρώπων από την προσβολή. Ωστόσο, δεν υπάρχει πανάκεια αυτήν την στιγμή και ίσως να μην υπάρξει ποτέ».

Ο Μάικ Ράιαν δήλωσε ότι χώρες με μεγάλο ρυθμό μετάδοσης, περιλαμβανομένης της Ινδίας και της Βραζιλίας, χρειάζεται να ετοιμασθούν για μεγάλη μάχη: «Ο δρόμος είναι μακρύς και απαιτεί επίμονη δέσμευση».

«Αξιωματούχοι του ΠΟΥ δήλωσαν ότι η ερευνητική επιτροπή που βρίσκεται στην Κίνα δεν έχει επιστρέψει ακόμη.

Μια ευρύτερη υπό τον ΠΟΥ επιτροπή αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από την Κίνα και άλλες χώρες, σχεδιάζεται να μελετήσει στη συνέχεια την προέλευση του ιού που ξεκίνησε από την πόλη Γουχάν, αν και ο χρόνος και η σύνθεση για την έρευνα αυτήν δεν είναι ακόμη σαφείς.

Ο Τέντρος κάλεσε τις μητέρες να συνεχίζουν να θηλάζουν ακόμη και αν έχουν προσβληθεί από την COVID-19, καθώς οι ωφέλειες υπερισχύουν των κινδύνων μόλυνσης.