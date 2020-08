Αθλητικά

Καλογερόπουλος στον ΑΝΤ1: Χρειάζεται προσοχή από τους νέους για τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο διεθνής πολίστας, που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, μιλά για την περιπέτεια με την υγεία του και στέλνει το μήνυμά τους στους νέους.