Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Κανένας ανασχηματισμός, μόνο διορθωτικές αλλαγές (βίντεο)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά στα όσα ακούγονται περί ανασχηματισμού. Τι λέει για τα μέτρα κατά του κορονοϊού και την αύξηση των κρουσμάτων. Τι είπε για την στάση της Τουρκίας.

«Δεν γίνεται ανασχηματισμός. Μόνον διορθωτικές αλλαγές τις οποίες αποφασίζει ο Πρωθυπουργός για ενίσχυση του κυβερνητικού έργου», ξεκαθάρισε ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Εξήγησε πως υπάρχουν τομείς που χρειάζονται επιτάχυνση και ενίσχυση κι ανέφερε ως παράδειγμα τη διαχείριση των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Ο Πρωθυπουργός σταθμίζει και θα πάρει τις αποφάσεις του», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ως προς την αντιμετώπιση του κορονοϊού στη χώρας μας ο κ. Πέτσας χαρακτήρισε ως πηγές ανησυχίας τις μεγάλες συγκεντρώσεις, τα χερσαία σύνορα, όπου, όπως είπε, μπαινοβγαίνουν ομογενείς, καθώς και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναμειωθεί η πληρότητα στα πλοία, εάν το ζητήσουν οι ειδικοί επιστήμονες.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Χαρακτήρισε θετικό βήμα την απομάκρυνση του "Oruc Reis" απο τη θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου και υπογράμμισε πως εαν η Τουρκία εννοεί αυτά που λέει, «θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαλόγου».

Σχολίασε και την αγορά φρεγατών από τη Γαλλία, σημειώνοντας ότι είναι μακροπρόθεσμη, καθώς προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η άμεση ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.