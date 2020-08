Πολιτική

Γερμανική φρεγάτα καταπλέει στην Ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το κύριο καθήκον της φρεγάτας. Πόσο χρόνο θα παραμείνει στην περιοχή.

«Αποπλέει αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί από το λιμάνι του γερμανικού πολεμικού ναυτικού Βίλελμσχάφεν η φρεγάτα "Αμβούργο" για την Α. Μεσόγειο όπου θα παραμείνει σχεδόν πέντε μήνες. Εκεί θα αναλάβει την διοίκηση της αποστολής "Ειρήνη" της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Μέχρι στιγμής, το γερμανικό ναυτικό είχε συμμετάσχει με ένα αεροσκάφος εναέριας ναυτικής περιπολίας του τύπου P3-C Orion. Το "Αμβούργο" είναι το πρώτο πλοίο του γερμανικού ναυτικού το οποίο συμμετέχει στην αποστολή "Ειρήνη" για την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.

«Βρισκόμαστε προ μιας αποστολής, η οποία μας θέτει μπροστά σε άγνωστες προκλήσεις για το πλοίο και το πλήρωμα από πολλές απόψεις. Η φρεγάτα "Αμβούργο" θα είναι η πρώτη γερμανική ναυτιλιακή μονάδα στην επιχείρηση "Ειρήνη" και θα πρέπει ασφαλώς να κάνει πρωτοποριακή δουλειά σε διάφορους τομείς σε δύσκολα πολιτικά και επιχειρησιακά ζητήματα. Παρά τις όποιες δυσκολίες στην προετοιμασία των επιχειρήσεων, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην επιχείρηση », τόνισε ο διοικητής, ο καπετάνιος της φρεγάτας, Γιαν Φίτσεν, εν όψει της επικείμενης αποστολής της.

Στη Μεσόγειο, το κύριο καθήκον της φρεγάτας, της κατηγορίας F124, θα είναι να συμβάλει στην εφαρμογή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη που επέβαλε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις παράνομες εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων από τη Λιβύη. Το πλοίο και το πλήρωμα θα συνδράμουν επίσης στη βελτίωση των δυνατοτήτων της ακτοφυλακής και του ναυτικού της Λιβύης. Επιπλέον, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην παρεμπόδιση των δικτύων των διακινητών μεταναστών- προσφύγων στην κεντρική Μεσόγειο.

Το γερμανικό Ναυτικό έχει συνολικά τρεις φρεγάτες της ίδιας κατηγορίας με τη φρεγάτα «Αμβούργο». Έχουν σχεδιαστεί ως σκάφη πολλαπλών χρήσεων για παροχή προστασίας άλλων πλοίων και θαλάσσιο έλεγχο. Το βασικό τους χαρακτηριστικό της είναι η αεροπορική άμυνα: Με το ραντάρ SMART-L, μπορεί να παρακολουθεί τον εναέριο χώρο σε ολόκληρη τη Βόρεια Θάλασσα (εμβέλεια άνω των 400 χλμ.). Το ραντάρ αυτό μπορεί να εντοπίσει περισσότερους από 1.000 στόχους ταυτόχρονα. Αν προκύψει ανάγκη, οι αντιαεροπορικοί πύραυλοί του έχουν εμβέλεια πάνω από 160 χιλιόμετρα.

Όλοι οι αισθητήρες και τα όπλα που βρίσκονται επί του σκάφους είναι βελτιστοποιημένα για αυτό το κύριο καθήκον της αντι-αεροπορικής άμυνας. Η καρδιά του υπολογιστή της φρεγάτας είναι το σύστημα εντολών και ελέγχου με ισχυρή υπολογιστική ισχύ. Επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα από τα ραντάρ και τους άλλους αισθητήρες, καθώς και τις πληροφορίες που παρέχουν τα συμμαχικά πλοία. Με αυτές τις δυνατότητες, οι φρεγάτες της κατηγορίας αυτές είχαν ενσωματωθεί ήδη αρκετές φορές στις ομάδες μάχης αεροσκαφών του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών στον Βόρειο Ατλαντικό.

Χάρις στο καλό σύστημα επικοινωνίας και με δορυφορικές συνδέσεις, είναι επίσης σε θέση να καθοδηγεί ταυτόχρονα πολλά άλλα πολεμικά πλοία. Τα ελικόπτερά του χρησιμοποιούνται για καταδίωξη υποβρυχίων σε μεγάλες αποστάσεις.