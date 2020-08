Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: Η αμφισβήτηση του κορονοϊού… σκοτώνει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Καμπανάκι» κινδύνου από τον καθηγητή Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Τι λέει για πορεία της πανδημία της χώρας, Τι είναι αυτό που τον ανησυχεί.