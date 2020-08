Κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο αμέσως μετά το αεροπορικό ατύχημα στις Σέρρες (βίντεο)

Ο 19χρονος ξεπέρασε το αρχικό σοκ της πτώσης και είναι σε καλή κατάσταση. Εμπειρογνώμονες ελέγχουν τα αίτια του αεροπορικού ατυχήματος.