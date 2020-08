Πολιτισμός

“Καλοκαίρι 2020”: Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε πάνω από 45 Δήμους στην Αττική

Το πρόγραμμα αποσκοπεί εκτός από την ψυχαγωγία του κοινού, στην στήριξη των καλλιτεχνών που έχουν πληγεί από την πανδημία.

«Συμβάλλουμε στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Αττικής και ταυτόχρονα στηρίζουμε τους καλλιτέχνες και εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού» τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, κατά την παρουσίαση του «πλουραλιστικού και υψηλής ποιότητας», πολιτιστικού προγράμματος εκδηλώσεων της περιφέρειας με τίτλο «Καλοκαίρι 2020».

Αναλυτικότερα, για το πρόγραμμα μίλησαν η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη και ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Χάρης Ρώμας. Ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Νίκος Πέππας, ανέφερε ότι χρηματοδοτείται από την περιφέρεια με ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ και ότι συμμετέχουν σε αυτό περίπου 600 καλλιτέχνες και τεχνικοί.

Ο περιφερειάρχης, αναφερόμενος στο πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, επισήμανε ότι λόγω πανδημίας, θα παρακολουθήσουν δωρεάν τις εκδηλώσεις πάνω από 80.000 πολίτες, οι οποίοι όμως πρέπει να εξασφαλίσουν έγκαιρα τα δελτία εισόδου. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στενή συνεργασία της περιφέρειας με τα φεστιβάλ «Στη σκιά των Βράχων» και του Ελαιώνα, το οποίο έχει ειδικό αφιέρωμα φέτος στο Σοφοκλή.

Επισήμανε ότι η κατάρτιση του προγράμματος έγινε σε συνεργασία με περισσότερους από 45 δήμους και φεστιβάλ (Βράχων, Πέτρας, Αισχύλεια Ελευσίνας, Ελαιώνα, Φεστιβάλ Παπάγου-Χολαργού κά), που πραγματοποιούν εκδηλώσεις αυτό το καλοκαίρι.

Υπογράμμισε πως μέσα από τις εκδηλώσεις αναδεικνύονται χώροι πολιτισμού και αναψυχής της περιφέρειας, όπως το Αττικό άλσος, το Πεδίον του 'Αρεως και το πάρκο Τρίτση, ενώ στο θέατρο του Αττικού άλσους εξέχουσα θέση καταλαμβάνει η συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο για οκτώ παραστάσεις του αριστουργήματος του Αισχύλου «Πέρσες» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη.

Στην παρουσίαση, η οποία έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παραβρέθηκαν επίσης οι αντιπεριφερειάρχες Νότιου Τομέα, Δ. Νάνου, Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου -Μπόγρη και Μεταφορών Β. Γιαννακόπουλος, καθώς και καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών ο συνθέτης Γ. Κατσαρός, ο τραγουδιστής Γ. Ανδρεάτος, η ηθοποιός Χ. Αλεξανιάν, οι τραγουδίστριες Λ. Αλκαίου και Ζ. Παπαδοπούλου, καθώς και η ηθοποιός Κ. Σαμαρά.

Ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύει τον πολιτισμό ως βασικό πυλώνα της πολιτικής της και συνιστώσα μιας υγιούς κοινωνίας και συμπλήρωσε:

«Ο πολιτισμός, όχι μόνο δεν διχάζει τους ανθρώπους αλλά, αντίθετα ρίχνει γέφυρες για να τους ενώσει. Βούληση της περιφέρειας είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Αττικής, η στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στο χώρο του πολιτισμού, που δοκιμάζονται εξαιτίας της πανδημίας, καθώς και η προσφορά πολιτιστικών αγαθών, υψηλής ποιότητας στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό δίνουμε υψηλή προτεραιότητα στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, μέσα από την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων που έχουν οριστεί από τους αρμόδιους φορείς για τον αποκλεισμό της πιθανότητας διασποράς του νέου κορονοϊού».

Η αντιπεριφερειάρχης Ε. Δουνδουλάκη ανέφερε τις δυσκολίες που παρουσιάζει το φετινό καλοκαίρι για τον χώρο του Πολιτισμού. «Αντιμετωπίσαμε δύο καινοφανείς παραμέτρους: από τη μια τα απολύτως απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορονοϊού και από την άλλη η καταφανής ανάγκη του χώρου του Πολιτισμού για στήριξη».

Από την πλευρά του ο Χ. Ρώμας εξέφρασε την ικανοποίηση του για το τελικό αποτέλεσμα και υπογράμμισε ότι «η επιλογή των εκδηλώσεων έγινε με ποιοτικά και όχι πολιτικά κριτήρια αλλά και με γνώμονα τη στήριξη μικρών παραγωγών».