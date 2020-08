Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Βιγιαφάνιες (εικόνες)

Ο Αργεντίνος θα πρέπει να μπει σε 24ωρη καραντίνα, καθώς ταξίδεψε από το Μεξικό. Τι δήλωσε κατά την άφιξή του ο παίκτης.

Επί αθηναϊκού εδάφους βρίσκεται ο Λούκας Βιγιαφάνιες. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 19:25, όπου τον περίμεναν δύο στελέχη του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια και αφού πέρασε όλα τα απαραίτητα τεστ κορονοϊού αναχώρησε για το ξενοδοχείο, εκεί όπου θα πρέπει να μπει σε 24ωρη καραντίνα, καθώς ταξίδεψε από το Μεξικό. Αυτό σημαίνει ότι από Τετάρτη (5/8) αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνέχεια να υπογράψει το τριετούς διάρκειας συμβόλαιό του.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτή τη στιγμή», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Βιγιαφάνιες και πρόσθεσε: «Είναι καιρός τώρα να το απολαύσω, μετά από τις διαπραγματεύσεις που κράτησαν αρκετά. Πριν από λίγο χρόνια έφυγα, αλλά είχα πει ότι θα επιστρέψω. Τώρα είμαι και πάλι πίσω, στον Παναθηναϊκό. Είμαι χαρούμενος, θέλω να δω την ομάδα, τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή, όλο το σταφ. Και περιμένω να παίξω μπροστά στον κόσμο. Ήθελα πολύ να επιστρέψω. Έκανα τα πάντα για να έρθω. Και ο Παναθηναϊκός ήθελε και μου το έδειξε. Ο πρόεδρος, ο κύριος Αλαφούζος, μίλησε μαζί μου και μου είπε πόσο με θέλουν στην ομάδα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».