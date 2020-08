Κόσμος

Ισπανία: Αυτοεξορίστηκε ο τέως βασιλιάς Χουάν Κάρλος μετά από έρευνα διαφθοράς

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας έχει ήδη φύγει από τη χώρα, υποστηρίζει η εφημερίδα El Mundo.

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος έχει ήδη φύγει από τη χώρα, υποστηρίζει η εφημερίδα El Mundo, λίγες ώρες αφότου τα ανάκτορα ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζει να «αυτοεξοριστεί» μετά την εμπλοκή του σε μια υπόθεση διαφθοράς.

Τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για την ανάμιξη του Χουάν Κάρλος σε μια σύμβαση που παραχώρησε η Σαουδική Αραβία σε μια ισπανική κοινοπραξία για την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής. Η εφημερίδα La Tribune της Γενεύης είχε γράψει ότι ο τέως βασιλιάς έλαβε 100 εκατομμύρια δολάρια από τον εκλιπόντα βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας.

Μέσω του δικηγόρου του, ο Χουάν Κάρλος αρνήθηκε επανειλημμένα να σχολιάσει τους ισχυρισμούς αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πάμπλο Ιγκλέσιας: "Ανάξια για πρώην αρχηγό κράτους" η φυγή του

O αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης και ηγέτης του αριστερού κόμματος Podemos Πάμπλο Ιγκλέσιας χαρακτήρισε την απόφαση του τέως βασιλιά Χουάν Κάρλος να φύγει από τη χώρα, εν μέσω της έρευνας σε βάρος του για διαφθορά «ανάξια για πρώην αρχηγό του κράτους», τονίζοντας ότι φέρνει σε δύσκολη θέση την ισπανική μοναρχία.

«Η φυγή στο εξωτερικό του Χουάν Κάρλος των Βουρβόνων είναι μια πράξη ανάξια για πρώην αρχηγό κράτους και αφήνει έκθετη τη μοναρχία», έγραψε στο Facebook ο Ιγκλέσιας.

Ο Χουάν Κάρλος θα έπρεπε να δώσει απαντήσεις για τυχόν αδικήματα που φέρεται ότι διέπραξε στην Ισπανία, πρόσθεσε ο Ιγκλέσιας τονίζοντας ότι μια δημοκρατική κυβέρνηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει συμπεριφορές που υπονομεύουν τη μοναρχία.