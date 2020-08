Αθλητικά

Ξάνθη – Απόλλων Σμύρνης: Μπαράζ για μια θέση στη Super League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ όρισε τις ημερομηνίες για τα μπαράζ μεταξύ των δυο ομάδων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ όρισε τις ημερομηνίες για τα μπαράζ ανάμεσα σε Ξάνθη και Απόλλωνα Σμύρνης. Σύμφωνα με την απόφαση της, η διπλή αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 29 Αυγούστου, ενώ οι έδρες θα γνωστοποιηθούν μετά από κλήρωση.

Για τον ορισμό των ημερομηνιών ψήφισαν στη σημερινή (3/8) συνεδρίαση 7 υπέρ, 5 «παρών» και υπήρξαν και 5 λευκά, ενώ κατατέθηκε και πρόταση από το μέλος της Ε.Ε. της ΕΠΟ, Παναγιώτη Διακοφώτη, για 15 ομάδες στην Super League την αγωνιστική περίοδο 2020/2021, όπερ σήμαινε ότι η Ξάνθη θα παρέμενε στην κατηγορία και ο Απόλλων Σμύρνης θα προβιβαζόταν στη μεγάλη κατηγορία. Ωστόσο, η πρόταση απορρίφθηκε.