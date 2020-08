Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης

Το κλίμα των “κακών” ειδήσεων συνεχίζεται με τον Ερμή να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Κρόνο. Σήμερα όμως έχουμε αυλαία για τις δύσκολες όψεις που θα σχηματίσει το επόμενο 5μηνο ο Άρης που βρίσκεται στον Κριό με τους Δία, Πλούτωνα και Κρόνο στον Αιγόκερω.

ΚΡΙΟΣ

Με τον Άρη από το ζώδιό σου σε τετράγωνο με το Δία αυτό που θα πρέπει να προσέξεις σήμερα είναι τα ρίσκα τα οποία είσαι διατεθειμένος να πάρεις και τα οποία δε φαίνεται να έχουν καμία λογική. Αν μάλιστα το εναλλακτικό σου σχέδιο στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά βασίζεται στη στήριξη των δικών σου προσώπων ή στο γεγονός πως ό,τι κι αν γίνει αν μη τι άλλο θα έχεις ένα κεραμίδι για να βάλεις το κεφάλι σου από κάτω, τότε είναι αρκετά παρακινδυνευμένο. Λογική και ψυχραιμία παρακαλώ!

ΤΑΥΡΟΣ

Σήμερα και αύριο θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σχετικά με το πως φιλτράρεις και το πως αξιοποιείς τις πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά σου. Το να πιστέψεις οτιδήποτε σου πουν και να πάρεις αποφάσεις πριν καλά-καλά επιβεβαιώσεις ότι όλα αυτά ισχύουν είναι άκρως επικίνδυνο, αφού από τη μία θα μπεις σε κάποιες διενέξεις με τη φόρα του αδικημένου και του νικητή, αλλά θα καταλήξεις να ζητάς συγγνώμη, κι απ' τη άλλη μπορεί να προκύψουν συνέπειες ακόμα και για την ίδια τη υγεία σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Σήμερα θα πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα το φανατισμό με τον οποίο θα θελήσεις να υποστηρίξεις είτε την αξιοπρέπεια σου είτε την περιουσία σου ή οτιδήποτε θεωρείς ότι σου ανήκει υλικό ή άυλο. Δεν το αντέχεις να σε θίγουν,να αμφισβητούν την κυριαρχία σου ή να νιώθεις ότι απειλείται κάτι δικό σου, ωστόσο με την υπερβολή σου μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με συνέπειες μεγαλύτερες από τα αρχικά γεγονότα. Κυρίως πρόσεξε μη χαλάσεις καμία φιλία για το τίποτα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αυτές τις μέρες με το τετράγωνο του Άρη με το Δία σε ισχύ θα χρειαστεί να βάλεις ένα φρένο στον εγωισμό σου ειδικά απέναντι σε ανθρώπους που έχουν τη δύναμη ή την εξουσία να σου κόψουν τον αέρα πολύ άνετα. Ακόμα κι αν νιώθεις ότι έχεις πετύχει κάτι σπουδαίο ή έστω ότι έχεις κερδίσει με τους κόπους σου τη δυνατότητα να φωνάζεις πιο δυνατά απ' τους υπόλοιπους, καλό θα είναι διαχειριστείς με ωριμότητα την κατάσταση, γιατί η προσγείωση από τόσο ψηλά πονάει πολύ.

ΛΕΩΝ

Το να μη σου αρέσει μία αντίθετη άποψη είναι φυσιολογικό, το να μην μπορείς όμως να τη σεβαστείς είναι πρόβλημα και μάλιστα από τα πλέον πιθανά να αντιμετωπίσεις σήμερα. Κι επειδή οι τσακωμοί μπορεί να δώσουν και να πάρουν, αν είσαι σε καμία κρίσιμη ηλικία πρόσεξε την υγεία σου και μην το πάρεις αψήφιστα αυτό που σου λέω. Από την άλλη η υπερβολική σιγουριά σου και η αυτοπεποίθηση ότι κάποια πράγματα γνωρίζεις να τα κάνεις ακόμα και με κλειστά τα μάτια επίσης μπορεί να σου κοστίσει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αν κάποιος μπορεί να χαίρεται αυτές τις μέρες που είναι σε ισχύ το τετράγωνο του Άρη με το Δία αυτός μάλλον θα πρέπει να είσαι εσύ, αφού το κρεβάτι σου γίνεται για άλλη μία φορά αυτές τις μέρες το… σημείο συνάντησης. Εμένα ο λόγος δεν μου πέφτει, άλλα μπλεγμένα τα βλέπω τα πράγματα. Είτε τρέχουν παράλληλες ιστορίες και δεν έχεις… πού την κεφαλή κλίναι, είτε δε σου είναι ξεκάθαρο ούτε εσένα το τι επιζητάς από το σύντροφό σου ή αυτόν που σε ενδιαφέρει γενικότερα. Συναίσθημα ή ωμή σαρκική απόλαυση; Μια σχέση πιο φιλική και ελεύθερη ή μια κατάσταση αυστηρά για δύο;

ΖΥΓΟΣ

«Ρε ξέρεις ποια είμαι εγώ, πώς με λένε κι η σκούφια μου από πού κρατάει;»… Βάλτο να παίζει συνέχεια, τραγούδησε το, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά να ξέρεις εάν αρχίζεις να συστήνεσαι στον κόσμο σήμερα με τις ιδιότητες σου και περιμένεις να σε σεβαστούν βάσει του ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, να περιμένεις έντονες (τουλάχιστον) αντιδράσεις. Από την άλλη, αν πχ είσαι σε φάση αποκατάστασης ή αν ψάχνεις για δουλειά δεν είναι ανάγκη να πέσεις με τα μούτρα στην πρώτη φαινομενική ευκαιρία που θα βρεθεί μπροστά σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με τον παραδοσιακό σου κυβερνήτη, τον Άρη, σε τετράγωνο αυτές τις μέρες με το Δία ένας Θεός ξέρει ποιος θα πληρώσει πάλι τη νύφη. Η ανυπομονησία σου και η ανάγκη σου να αλλάξουν κάποια κακώς κείμενα που σε έχουν κουράσει είναι έντονες. Από την άλλη όμως το να ξεσπάς, απλώς για να ξεσπάς, ενώ από πλευράς σου δεν έχεις να προτείνεις καμία λύση δεν φέρνει αποτέλεσμα. Το αντίθετο μάλιστα. Με τη συμπεριφορά σου αυτή απλά διχάζεις και εκτίθεσαι.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αυτές τις μέρες με το τετράγωνο του Άρη με το Δία καλείσαι να προσέξεις την τάση σου να σχεδιάζεις πράγματα που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείς να τα ολοκληρώσεις ή γενικότερα είναι εκτός των δυνατοτήτων σου. Από την άλλη αφήνεις τις ορμόνες σου να αναλάβουν τον έλεγχο των αποφάσεων σου και αδυνατείς να αντιληφθείς τις συνέπειες των επιλογών σου. Αυτό το τελευταίο ενδεχομένως να σου δημιουργήσει προβλήματα σε μία σχέση ή έστω την ανάγκη να κάνεις κάτι έξω από αυτήν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ίσως έχεις αφήσει πολλά περιθώρια στους άλλους να κάνουν κουμάντο σε τομείς της ζωής σου που κανονικά ούτε άποψη δε δικαιούνται να έχουν. Το να προσπαθείς να βάλεις όρια την ώρα της μάχης ίσως είναι δύσκολο, αλλά μπορείς τουλάχιστον να τους κόψεις τον αέρα, σε πρώτη φάση. Παράλληλα, προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην οικογενειακή σου ζωή ο ρόλος που θα διαδραματίσει κάποιο τρίτο πρόσωπο που ίσως έχει τραβήξει το ενδιαφέρον σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αυτό που θα πρέπει να έχεις κατά νου αυτές εδώ τις μέρες με τον Άρη να βρίσκεται σε τετράγωνο με το Δία για να είσαι σε επιφυλακή είναι το ότι δεν τα ξέρεις όλα. Όσο άβολα κι αν σε κάνει να νιώθεις το γεγονός ότι κάποιος “κατώτερος” μπορεί να γνωρίζει κάποια πράγματα καλύτερα καλά θα κάνεις να το αποδεχτείς και να το αναγνωρίσεις, αλλιώς ενδέχεται να βγάλεις στην επιφάνεια τον κομπλεξικό σου εαυτό και να αντιμετωπίσεις προβλήματα κυρίως στον εργασιακό σου χώρο.

ΙΧΘΥΕΣ

Το τετράγωνο του Άρη με το Δία προοιωνίζει προβλήματα κυρίως στην ερωτική σου ζωή, όπου το ένα σενάριο σε θέλει να λειτουργείς με φοβερή αυτοπεποίθηση, έως και έπαρση θα μπορούσα να πω, καταλήγοντας να τρως τα μούτρα σου. Από την άλλη, η ανάγκη σου για έρωτες και παθιασμένες καταστάσεις σε κάνει να δίνεις σε κάποιους ανθρώπους μεγαλύτερη αξία από αυτή που έχουν πραγματικά. Προσοχή επίσης χρειάζεται και η διαχείριση κάποιων οικονομικών θεμάτων, ειδικά εάν είσαι λάτρης του τζόγου.

Πηγή: astrologos.gr