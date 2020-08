Life

“Μάγεψε” η αυγουστιάτικη Πανσέληνος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ολόγιομο φεγγάρι, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, “μαγνήτισε” όλα τα βλέμματα.

“Μάγεψε” η αυγουστιάτικη Πανσέληνος το βράδυ της Δευτέρας. Το ολόγιομο φεγγάρι, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, “μαγνήτισε” όλα τα βλέμματα.

Η Αυγουστιάτικη πανσέληνος προσέφερε υπέροχο θέματα σε όλες τις περιοχές της χώρας με τους αρχαιολογικούς χώρους και τις παραλίες να κλέβουν την παράσταση.

Τα εντυπωσιακά “κλικ” του φωτογραφικού φακού...