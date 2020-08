Οικονομία

ΕΦΚΑ: Παράταση στην καταβολή των εισφορών Ιουλίου

Ο Ιούλιος είναι ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο δεν ισχύουν οι πρόνοιες που είχαν ληφθεί κατά την πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας.

Περιθώριο έως τις 20 Αυγούστου έχουν 1,5 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες προκειμένου να καταβάλλουν στον e-ΕΦΚΑ τις εισφορές Ιουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα προχώρησε στην απόφαση να δώσει παράταση στις πληρωμές προκειμένου να τους διευκολύνει, καθώς στην πράξη πρόκειται για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο δεν ισχύουν οι πρόνοιες που είχαν ληφθεί κατά την πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας.

Η αύξηση της εισπραξιμότητας ειδικά όσον αφορά τις εισφορές των μη μισθωτών αποτελεί για τη διοίκηση του Ταμείου ένα από τα μεγάλα ζητούμενα του φετινού, δύσκολου καλοκαιριού, καθώς το νέο σύστημα εισφορών δεν πρόλαβε καλά καλά να ξεκινήσει και διακόπηκε από την παγκόσμια υγειονομική κρίση που χτύπησε και τη χώρα μας.

Πλέον, το βάρος πέφτει τόσο στην είσπραξη των τρεχουσών εισφορών όσο και την έναρξη είσπραξης των εισφορών που «πάγωσαν» το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

Να σημειωθεί ότι η τελευταία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατέγραψε δραματική αύξηση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Συγκεκριμένα, τα χρέη αυξήθηκαν κατά περίπου 1 δις ευρώ, με τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού να αφήνουν βαρύ το αποτύπωμά τους στην ελληνική οικονομία, από το πρώτο κιόλας 15νθήμερο εμφάνισης στη χώρα μας.

Έτσι, όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία, το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020, τα ληξιπρόθεσμα και ανείσπρακτα χρέη αυξήθηκαν κατά 932 εκατ. ευρώ και ξεπέρασαν έτσι τα 36 δισ. ευρώ.