Κορονοϊός - ΗΠΑ: Εκατοντάδες νεκροί σε μία μέρα

Ο κορονοϊός συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο με αμείωτη ένταση στις ΗΠΑ.

Πάνω από 46.000 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 καταγράφηκαν χθες Δευτέρα στο έδαφος των ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας).

Έτσι ξεπέρασε τα 4,7 εκατομμύρια ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό στη χώρα που υφίσταται μακράν το πιο βαρύ χτύπημα από την πανδημία στον πλανήτη, καθώς θρηνεί πάνω από 155.000 νεκρούς.

Στην ισχυρότερη οικονομική δύναμη του κόσμου υπέκυψαν στην COVID-19 άλλοι 532 άνθρωποι το προηγούμενο εικοσιτετράωρο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε νωρίτερα χθες ότι η πανδημία βρίσκεται σε «υποχώρηση» σε κάποιες εστίες, στο Νότο και στη Δύση, μιλώντας για «πολύ ενθαρρυντικές» ενδείξεις.

Μόλις την προηγουμένη, η σύμβουλος του Λευκού Οίκου Ντέμπορα Μπερξ προειδοποιούσε πως η χώρα έχει εισέλθει σε «νέα φάση» της πανδημίας του κορονοϊού, επισημαίνοντας πως έχει πια εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων αγροτικών περιοχών, κι άρα κανένας δεν μπορεί να θεωρεί πλέον ότι είναι προστατευμένος.

Παγκοσμίως, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό αφότου έκανε την εμφάνισή του στα τέλη Δεκεμβρίου στην Κίνα ξεπέρασε τα 18 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων 680.000 και πλέον που υπέκυψαν.