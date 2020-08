Οικονομία

Πρωτοψάλτης στον ΑΝΤ1: 36500 θέσεις εργασίας μέσα από 12 προγράμματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ έδωσε μέσα από τον ΑΝΤ1 σειρά απαντήσεων, σε κρίσιμα ερωτήματα που τέθηκαν από τηλεθεατές.