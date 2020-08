Κοινωνία

Χρονόπουλος στον ΑΝΤ1: έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων ακόμη και με drones (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, τόνισε ότι οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και συνεχείς, σε καταστήματα, κέντρα διασκέδασης και ΜΜΜ.