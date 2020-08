Κοινωνία

Ξέφρενο πάρτι χωρίς αποστάσεις σε παραλιακό κλαμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΛΑΣ σφράγισε νυχτερινό κέντρο λόγω συνωστισμού. Βαρύ πρόστιμο και αυτόφωρο στον υπεύθυνο.

Αναστολή λειτουργίας δυο εβδομάδων, πρόστιμο 15.000 ευρώ και αυτόφωρο για τον υπεύθυνο λειτουργίας επιβλήθηκε σε νυχτερινό μαγαζί των Καμένων Βούρλων λόγω συνωστισμού.

Η έφοδος των Αστυνομικών του Α.Τ. Καμένων Βούρλων έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε γνωστό νυχτερινό κλαμπ, που βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη.

Οι αστυνομικοί μετά από έλεγχο που εγινε διαπίστωσαν συνωστισμό και συνέλαβαν τον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Επίσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000€ και αναστολή λειτουργίας για ένα 15νθημερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εντολή από την αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας είναι οι έλεγχοι να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και τις επόμενες ημέρες σε καταστήματα εστίασης, καφέ και μπαράκια σε όλη τη Φθιώτιδα.

Πηγή: www.lamiareport.gr