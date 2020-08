Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ποια μέτρα είναι πάνω στο “τραπέζι” - Οι ειδικοί απαντούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Λοιμοξιωλογίας Ν. Σύψας και ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γ. Παναγιωτόπουλος απαντούν: Είμαστε μπροστά στο δεύτερο κύμα, «επιστρέφουν» τα sms στο 13033 και πότε θα ανακοινωθούν οι τελικές αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων.

ο