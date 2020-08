Αθλητικά

Σάκκαρη: επιστροφή στα κορτ με ήττα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εμφανίστηκε ανέτοιμη μετά την πολύμηνη απουσία της.

Η επιστροφή της Μαρίας Σάκκαρη στα κορτ, μετά τη διακοπή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν ήταν επιτυχημένη.

Στην πρώτη της εμφάνιση σε διεθνές τουρνουά που φιλοξενείται στο Παλέρμο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε 2-0 (6-4, 6-4) από την Κριστίνα Πλίσκοβα και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Μία ώρα και 28 λεπτά χρειάστηκε η 28χρονη Τσέχα πρωταθλήτρια (νο 69 στην παγκόσμια κατάταξη), για να κάμψει την αντίσταση της Σάκκαρη (νο 20 στον κόσμο).