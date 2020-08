Πολιτική

Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Μικρής έκτασης αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως είχε προαναγγείλει από χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης, τις αλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Όπως είπε ο κ. Πέτσας, "Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνει το κυβερνητικό σχήμα, το οποίο παραμένει σταθερό ως προς τον αριθμό και τη μεταρρυθμιστική πολιτική του κατεύθυνση.

Με τις επιλογές του υπογραμμίζει τους στρατηγικούς άξονες που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Πατρίδας μας. Και επιφέρει λειτουργικές βελτιώσεις στους τομείς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υγείας και Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε:

- Την αναβάθμιση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, σε Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική.

- Την αναβάθμιση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση, σε Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

- Την τοποθέτηση του κ. Παναγιώτη Τσακλόγου στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

- Την τοποθέτηση της κας Ζωής Ράπτη, βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε θέση Υφυπουργού Υγείας, αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας.

- Την τοποθέτηση του κ. Νικόλαου Ταγαρά, βουλευτή Κορινθίας, στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Με τις αλλαγές αυτές επιδιώκεται:

-Η αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων κοινοτικών πόρων.

-Η ενίσχυση του κόσμου της εργασίας και του ασφαλιστικού συστήματος.

-Η οργανωτική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας.

-Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κλιματικής Αλλαγής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει πρόσωπα από τη Βουλή και την κοινωνία. Διαφορετικών ηλικιών και εμπειρίας. Με γνώμονα τις ικανότητες και τη διάθεση για προσφορά, ανεξάρτητα από ιδεολογικές καταβολές.

Μπροστά στις προκλήσεις των καιρών, ένα ήδη επιτυχημένο κυβερνητικό σχήμα, δέχεται λειτουργικές βελτιώσεις από τον Πρωθυπουργό για να ανταποκριθεί, ακόμη πιο αποτελεσματικά, στις προσδοκίες των πολιτών.

Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης, θα πραγματοποιηθεί αύριο στη μία το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο".

