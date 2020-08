Κοινωνία

Τραγωδία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στο πένθος "βυθίστηκαν" οι Ένοπλες Δυνάμεις. Στρατιωτικός τραυματίστηκε θανάσινα. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Κατά τις πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, o ανθυπασπιστής (ΠΖ) Α.Κ., 45 ετών, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα της Κω, τραυματίστηκε θανάσιμα από όπλο μέσα στο στρατόπεδο, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ).

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως, ενώ το ΓΕΣ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους του στρατιωτικού.