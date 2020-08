Οικονομία

Έκλεισε Εφορία – Υπάλληλος θετική στον κορονοϊό

Ανησυχία για κρούσμα κορονοϊού σε Εφορία. Σε καραντίνα υπάλληλοι.

Υπάλληλος στην Α’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασθενής εργάστηκε κανονικά στην Εφορία την περασμένη Παρασκευή.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως νόσησε ενημερώθηκαν οι συνάδελφοί της και ήδη τέσσερις έχουν μεταβεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου προκειμένου να υποβληθούν στο τεστ.

Πηγή: thesstoday.gr