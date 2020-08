Αθλητικά

Κορονοϊός: δεύτερο κρούσμα στον ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες και δεύτερος παίκτης της ομάδας εντοπίστηκε θετικός στον ιό.

Μετά τον Μίροσλαβ Στοχ, ο οποίος ανακοινώθηκε θετικός στον κορονοϊό, ακόμη ένας παίκτης του «Δικεφάλου» έχει νοσήσει.

Σύμφωνα με τον «ΣΠΟΡ FM», ανάμεσα στα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν όλοι οι παίκτες, βρέθηκε ακόμη ένα θετικό.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα του δεύτερου παίκτη που έχει προσβληθεί.