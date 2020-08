Κόσμος

Ο τυφώνας “Ησαΐας” σαρώνει την Βόρεια Καρολίνα (εικόνες)

Το «μάτι» του τυφώνα έφθασε πάνω από το έδαφος κοντά στην Ακτή Όσεαν Άιλ, το πρωί της Τρίτης.

Ο Ησαΐας έφθασε αργά το βράδυ της Δευτέρας (το πρωί της Τρίτης ώρα Ελλάδας) στη Βόρεια Καρολίνα, αφού λίγες ώρες νωρίτερα ενισχύθηκε σε τυφώνα Κατηγορίας 1, με ριπές ανέμων ταχύτητας ως και 140 χιλιομέτρων την ώρα, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC).

Το μάτι του τυφώνα έφθασε πάνω από το έδαφος κοντά στην Ακτή Όσεαν Άιλ στις 23:10 (τοπική ώρα· 06:10 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε το NHC, που νωρίτερα εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για δυνητικά καταστροφικές βροχοπτώσεις και πλημμύρες.