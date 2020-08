Τεχνολογία - Επιστήμη

Αναρτήσεις στα social media καλούν σε μη εφαρμογή των μέτρων κατά του κορονοϊού

Στον εισαγγελέα υλικό αναρτήσεων κατά των μέτρων για τον κορονοϊό, με εντολή Χρυσοχοϊδη.

Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, υλικό αναρτήσεων στο διαδίκτυο προς ενημέρωση και ποινική αξιολόγηση.

Στις αναρτήσεις γίνονται αναφορές σε μη εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού : «θα πάρουμε όλα τα νόμιμα μέτρα ώστε να μην απειληθεί η δημόσια υγεία από παραπληροφόρηση ή θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ο κορονοϊός δεν προσφέρεται για εκκλήσεις ανυπακοής ή για σενάρια συνωμοσίας. Σε κάθε ενέργεια, σε κάθε πράξη μας, να κυριαρχεί η ευθύνη και η συναίσθηση των συνεπειών για τους συμπολίτες μας. Η πολιτεία δεν θα επιτρέψει την δημιουργία εστιών κινδύνου της δημόσιας υγείας, από ανεύθυνες κοινωνικά συμπεριφορές.»