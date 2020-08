Life

Ο Ίντρις Έλμπα για την ταινία “Luther”

Ο Ίντρις Έλμπα έδωσε νέα στοιχεία για την επερχόμενη ταινία και προανήγγειλε την... επόμενη!

Ο Ίντρις Έλμπα (Idris Elba) έδωσε και νέα στοιχεία για την επερχόμενη ταινία «Luther».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Έλμπα επιβεβαίωσε ότι η ταινία είναι γεγονός και ότι «ο ουρανός είναι το όριο» όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να επιτύχει ο «Luther» ως ταινία.

«Υποστηρίζω ότι θέλω να τον δω σε μια ταινία, και εκεί πιστεύω ότι κατευθυνόμαστε - σε μια ταινία. Και ανυπομονώ να το κάνω. Είναι γεγονός»,δήλωσε.

Και συνέχισε: «Με την ταινία, ο ουρανός είναι το όριο. Μπορείς να είσαι λίγο πιο τολμηρός με τις ιστορίες, και λίγο πιο παγκόσμιος, και να ανεβαίνεις λίγο πιο πάνω. Αλλά ο Τζον Λούθερ θα είναι πάντα ο Τζον Λούθερ».

Ο Έλμπα είπε επίσης στο Sky News πρόσφατα ότι είναι κοντά στην παραγωγή μιας νέας ταινίας.

Ο ηθοποιός εξήγησε τότε ότι δεν υπήρχε «ένα πραγματικό επίσημο σχέδιο» για το μέλλον της τηλεοπτικής σειράς «αυτή τη στιγμή», αλλά ότι οι προετοιμασίες για μια ταινία είναι στον ορίζοντα.

«Έχω καταστήσει πολύ σαφές ότι θα ήθελα να δω τον Λούθερ να επιστρέφει ως ταινία», είπε ο Έλμπα. «Και μπορώ να σας πω αυτό, ότι είμαστε κοντά στο να κάνουμε μια ταινία του Λούθερ».